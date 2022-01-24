港股百天綫攻防戰上演　策略部署留意這隻ETF

港股今早承美股跌勢低開272點，恒生指數半日跌229點，報24735點，耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）預計恒指短綫會上演100天綫攻防戰，於24600點爭持，想知攻防戰下可部署買哪隻ETF？立即點擊收看/收聽。

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