憧憬疫情快退去　地產股部署買入搶先機？談新世界發展17

今年初本地樓價有輕微下調趨勢，在Omicorn及Delta「雙變種」夾擊下，對本地樓市的影響有多大？在疫情未退卻之前，目前較落後的地產股應否入手？新世界發展（00017），近日連開兩枝陽燭，是否能一舉突破100天線？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為大家分析！立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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