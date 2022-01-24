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憧憬疫情快退去　地產股部署買入搶先機？談新世界發展17

今年初本地樓價有輕微下調趨勢，在Omicorn及Delta「雙變種」夾擊下，對本地樓市的影響有多大？在疫情未退卻之前，目前較落後的地產股應否入手？新世界發展（00017），近日連開兩枝陽燭，是否能一舉突破100天線？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為大家分析！立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫【開市追揸沽】港股再試二萬五？ 旅遊規劃出台偷步炒**

https://inews.hket.com/article/3162048

今日 13:00
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