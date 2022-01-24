友邦1299短綫升勢已盡　值得部署做淡？

友邦 （01299）
股價跌0.5%，今日低見86.95元。友邦股價上周連日造好，更一度升穿90元關，現時短綫升勢已盡，值得部署做淡嗎？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析，立即點擊收看/收聽。
**每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署**
https：//inews.hket.com/article/3162048
友邦 （01299）
股價跌0.5%，今日低見86.95元。友邦股價上周連日造好，更一度升穿90元關，現時短綫升勢已盡，值得部署做淡嗎？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析，立即點擊收看/收聽。
**每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署**
https：//inews.hket.com/article/3162048
友邦 （01299）
股價跌0.5%，今日低見86.95元。友邦股價上周連日造好，更一度升穿90元關，現時短綫升勢已盡，值得部署做淡嗎？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析，立即點擊收看/收聽。
**每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署**
https：//inews.hket.com/article/3162048