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友邦1299短綫升勢已盡　值得部署做淡？

友邦 （01299） 股價跌0.5%，今日低見86.95元。友邦股價上周連日造好，更一度升穿90元關，現時短綫升勢已盡，值得部署做淡嗎？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析，立即點擊收看/收聽。

 

 

**每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署**

https：//inews.hket.com/article/3162048

 

今日 13:06
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