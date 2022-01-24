「基建三寶」逆市上揚　中鐵建1186前景點睇？

「基建三寶」股價逆市上揚，中交建(01800)、中鐵(00390)、中國鐵建(01186)齊升1%，國策今年推基建，基建股強勢，中鐵建1186前景點睇？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析，立即點擊收看/收聽。
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https://inews.hket.com/article/3162048
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