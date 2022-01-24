【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

TOPick診症室

新冠變種病毒Omicron引發本地第5波疫情，上一集《TOPick診症室》講到5至11歲兒童打科興疫苗注意事項，其後政府在上周四公布，5至11歲兒童在本月21日已經可以開始接種科興疫苗，如果想接種復必泰疫苗，由2月9日開始預約，2月16日開始接種。今集《TOPick診症室》邀請香港醫院藥劑師學會會長崔俊明講解下兒童打復必泰疫苗有何注意的地方。