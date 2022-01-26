想在海怡半島上車，區內代理建議於4期御庭園覓盤，因為全期2,488伙之中，2房單位佔了一半，景觀以街景及內園為主。另外，御庭園除鄰近海怡東商場及港鐵海怡半島站C出口，基座就是巴士總站所在，提供多一個出行的選擇。今次地產站帶大家參觀御庭園的2房單位，為31座中層C室，實用面積536平方呎，現時以939萬放售之餘，亦以1.83萬放租。
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想在海怡半島上車，區內代理建議於4期御庭園覓盤，因為全期2,488伙之中，2房單位佔了一半，景觀以街景及內園為主。另外，御庭園除鄰近海怡東商場及港鐵海怡半島站C出口，基座就是巴士總站所在，提供多一個出行的選擇。今次地產站帶大家參觀御庭園的2房單位，為31座中層C室，實用面積536平方呎，現時以939萬放售之餘，亦以1.83萬放租。
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【2分鐘睇樓團】海怡半島4期御庭園配套完善 2房戶多易上車 望利東邨中層2房叫價939萬
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