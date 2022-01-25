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飛鶴（06186）染藍黑馬 股價反彈仲追唔追？

恒指將於2月18日進行今年首個季檢，多隻股份被視為黑馬份子，其中中國飛鶴 （06168） 自高位大幅調整後，近日低位整固後見反彈，想知應否追入博染藍？請留意今集《青姐話》有詳細分析。

今日 11:05
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飛鶴（06186）染藍黑馬 股價反彈仲追唔追？

恒指將於2月18日進行今年首個季檢，多隻股份被視為黑馬份子，其中中國飛鶴 （06168） 自高位大幅調整後，近日低位整固後見反彈，想知應否追入博染藍？請留意今集《青姐話》有詳細分析。