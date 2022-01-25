內房股真係見底？ 物管股又點睇？

受國策影響，去年至今內房股市況持續低迷。中國恒大（03333）昨日回升後今早回調、世茂集團（00813）大漲逾7%、融創中國（01918）則持平，內房股最壞情況已過？芸芸物管股又點揀？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）畀貼士揀物管股宜考慮股權結構背景，母企為內房股的物管股又可否借勢反彈？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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