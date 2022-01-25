友邦1299息率低不足2厘　沽出換馬有何選擇？

友邦（01299）今早股價跌近3%收市，下試100天線暫未跌破下降軌，是否應趁股價回調入市？有觀眾35元低位買入利潤逾倍，沽出的策略為何？基於友邦息率不足2厘，沽出獲利後有甚麼高息股可換馬？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為大家分析！立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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