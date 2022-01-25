將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
友邦1299息率低不足2厘　沽出換馬有何選擇？

友邦（01299）今早股價跌近3%收市，下試100天線暫未跌破下降軌，是否應趁股價回調入市？有觀眾35元低位買入利潤逾倍，沽出的策略為何？基於友邦息率不足2厘，沽出獲利後有甚麼高息股可換馬？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為大家分析！立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

#友邦 #保險股 #獲利 #高息股 #收息 #港股 #恒指 #香港經濟日報 #ET開市直擊 #聶振邦 #譚凱韻

 

**重溫【ET開市直擊】科網股「真」殺估值？內房股「真」現曙光？**

https://inews.hket.com/article/3163877

今日 13:15
詳情
×

友邦1299息率低不足2厘　沽出換馬有何選擇？

友邦（01299）今早股價跌近3%收市，下試100天線暫未跌破下降軌，是否應趁股價回調入市？有觀眾35元低位買入利潤逾倍，沽出的策略為何？基於友邦息率不足2厘，沽出獲利後有甚麼高息股可換馬？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為大家分析！立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

#友邦 #保險股 #獲利 #高息股 #收息 #港股 #恒指 #香港經濟日報 #ET開市直擊 #聶振邦 #譚凱韻

 

**重溫【ET開市直擊】科網股「真」殺估值？內房股「真」現曙光？**

https://inews.hket.com/article/3163877