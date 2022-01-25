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本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？

不少大行皆看淡本地樓市，現今是否值得吸納本地地產股？若以收息角度而言，本地地產股若超過5厘息已算高，新世界(00017)及新地（00016）均超逾5厘息，兩者該如何抉選？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）有教路！詳情立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

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14:30 2022/01/25
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