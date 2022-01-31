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【童學園】小學英文差留班兩次赴澳升學考第一　三女之母創國際幼稚園推愉快學習

適切的教育助學生「翻身」，ABC Pathways國際幼稚園創辦人黃林趣玲（Bally），自言有讀寫障礙，小學曾因英文不合格而留班。她會考僅得五科合格，看似不是讀書的材料，卻在轉換環境、前往澳洲升讀大學後重拾自信，奪得全級第一的佳績。作為三女之母，她希望女兒接受合適的教育，決定創立英語教育中心及國際幼稚園，讓小朋友體驗愉快學習。

全文：https://topick.hket.com/article/3148082?r=cpsdlc

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【童學園】小學英文差留班兩次赴澳升學考第一　三女之母創國際幼稚園推愉快學習

適切的教育助學生「翻身」，ABC Pathways國際幼稚園創辦人黃林趣玲（Bally），自言有讀寫障礙，小學曾因英文不合格而留班。她會考僅得五科合格，看似不是讀書的材料，卻在轉換環境、前往澳洲升讀大學後重拾自信，奪得全級第一的佳績。作為三女之母，她希望女兒接受合適的教育，決定創立英語教育中心及國際幼稚園，讓小朋友體驗愉快學習。

全文：https://topick.hket.com/article/3148082?r=cpsdlc

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