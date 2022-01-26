【2022壬寅虎年】玄學家馬君程解12生肖投資運程　鼠、牛、虎、兔篇

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虎年將至，不少人關心新一年的運程。去年本港股市大起大落，雖然未知今年股市走勢如何，但投資者如何做好準備把握虎年的投資機會？本周請來本港著名玄學家馬君程以紫微斗數理念，為12生肖批算今年的投資運程，今日先看屬鼠、牛、虎、兔四個生肖的投資運。