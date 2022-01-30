牛年過去，迎接虎年來臨，相信不少媽媽都會擔心小朋友的生肖運程，想小朋友學業進步，身體健康。今天，TOPick邀請了玄學天后雲文子，以奇門遁甲為大家推算2022年虎年十二生肖的學業運程，並提供增運顏色及飾物小貼士，讓小朋友今年虎虎生威！
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牛年過去，迎接虎年來臨，相信不少媽媽都會擔心小朋友的生肖運程，想小朋友學業進步，身體健康。今天，TOPick邀請了玄學天后雲文子，以奇門遁甲為大家推算2022年虎年十二生肖的學業運程，並提供增運顏色及飾物小貼士，讓小朋友今年虎虎生威！
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【湊得輕鬆啲】雲文子師傅教擺風水陣 虎年文昌位催旺學業運
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