港股二萬四前景未太差　用數據話你知點解

恒生指數今早造好，惟升破10天線即受制收窄升幅。大市由滙控（00005）升3.1%、中國平安（02318）升3%等大藍籌撐市，油價升亦利好三桶油股價。今晚香港時間美國聯儲局將公佈議息結果，將左右恒指能否穩守24000點。泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）用數據替大家分析。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
**重溫【ET開市直擊】地緣風險升溫 投資組合怎調整？**
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