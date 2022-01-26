地緣政治風險升溫＋加息來臨　投資部署怎調整？買金、買油是選項？

烏克蘭、俄羅斯局勢升溫，8500美軍預備進駐東歐防止俄羅斯侵略烏克蘭，同時，今晚美國聯儲局議息會議在即，地緣政治風險升溫，加息亦即將來臨，買金、買油是選項嗎？甚麼股可選？甚麼股不宜沾手？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《ET開市直擊》地緣風險升溫 投資組合怎調整？**

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