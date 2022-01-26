龍源電力916股價瘋狂過後回歸平靜　風電股前景點睇？

龍源電力（00916）連跌四日，昨天股價穩守區間位底部約15元，今早反彈6%造好。近期整體風電股走勢平平，龍源電力今年的盈利增長預期如何？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）為大家分析。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

**重溫【ET開市直擊】地緣風險升溫 投資組合怎調整？**

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