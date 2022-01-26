中聯重科1157股價具向上催化劑　惟有一項風險要留意

中聯重科（01157）半日收市股價持平微升近1%，最近兩日回調後暫企穩20天綫。今年國策繼續谷基建，是否有利此重型機械股？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）提醒大家此股復甦有一隱憂必須留意，詳情立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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https://inews.hket.com/article/3165098/
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