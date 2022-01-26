微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌　買入還是沽貨時？

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微軟（MSFT.US）公布季度業績。多賺21%至187.7億美元，期內收入按年升20%至517.3億美元，高於市場預期的508.8億美元。股價盤後曾一度跌半成其後回升。業績強勁的微軟，是否可以現價買入？持有的投資者又應否部署沽貨？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）為你分析。

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