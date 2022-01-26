「小騰訊」SEA（SE.US）股價往下潛　高位持貨怎麼辦

有「東南亞小騰訊」之稱的SEA Limited（SE.US）受市場殺估值拖累，股價由去年高位372.2美元蒸發一半至最低132.2美元。但公司再東南亞的業務出色，泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）更形容為騰訊和阿里巴巴的混合體。既然前景如此明朗，為何股價如此低殘？高位持貨的投資者可以如何部署？

**重溫【ET開市直擊】地緣風險升溫 投資組合怎調整？**

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