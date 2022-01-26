TESLA（TSLA.US）業績勢必好過預期　股價前景又點睇

TESLA（TSLA.US）今晚公布業績，Tesla第四季度的汽車交付量創公司紀錄，泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）指Tesla業績勢必勝市場預期，市場憧憬Tesla公布業績時同步發布Cybertruck、新Model Y等新產品，TESLA股價前景又點分析？立即點擊收看/收聽。
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