【潛力股精選】（新春版）朱晉民：蘋果公司（AAPL.US）

潛力股精選

蘋果公司(AAPL.US)月初2022年開年股價破頂創歷史新高，市值亦衝破3兆美元，登全球市值首位，不過至1月底股價回落至少20美元，泰豐東方管理基金經理朱晉民認為蘋果現時估值低，亦有行內頂尖企業的獨有優勢，建議投資者可考慮買入，想知買入策略、上望目標多少，立即點擊收看／收聽。

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