Tesla( TSLA.US) 業績解讀 如何調整投資部署

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Tesla(TSLA.US)業績昨晚美股收市後出爐，勝市場預期，預期交付量增長逾50%，惟今年將不會推出新車，市場解讀兩極，盤後股價未見大波動，持貨如何調整投資部署？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？**

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