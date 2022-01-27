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阿里巴巴9988會否見90元？ 甚麼價位可買入？

阿里巴巴（09988）今早跌逾6%，若已買入及未有貨者該如何處理？近月科網股受壓陰霾未除，阿里巴巴目前股價已跌至前浪底約109元，可否博雙底反彈？還是會下試90元心理關口？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為大家分析。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫今早《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？**

https://inews.hket.com/article/3166052

 

今日 12:15
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