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美股最新策略部署 持有Mega Cap股份應怎操作？

美國聯儲局昨暗示3月收息後縮表，更不排除每次議息會議都加息，道指收市跌129點，報34168點，美股怎部署？持有蘋果（AAPL.US）、NVIDIA（NVDA.US)、Microsoft（MSFT.US）等Mega Cap股份應怎操作？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫今早《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？**

https://inews.hket.com/article/3166052

今日 12:30
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美股最新策略部署 持有Mega Cap股份應怎操作？

美國聯儲局昨暗示3月收息後縮表，更不排除每次議息會議都加息，道指收市跌129點，報34168點，美股怎部署？持有蘋果（AAPL.US）、NVIDIA（NVDA.US)、Microsoft（MSFT.US）等Mega Cap股份應怎操作？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看/收聽。

 

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