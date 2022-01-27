中銀香港2388現時30元可部署買入？ 比較中國銀行3988揀邊隻？

中銀香港（02388）跟中國銀行（03988）近月股價均穩守10天線持續上揚，不少投資者不知如何抉擇？有鍾情中銀香港的觀眾詢問30元可否買入？想知道點揀中銀香港定中國銀行？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為大家拆解。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
**重溫今早《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？**
https://inews.hket.com/article/3166052
中銀香港（02388）跟中國銀行（03988）近月股價均穩守10天線持續上揚，不少投資者不知如何抉擇？有鍾情中銀香港的觀眾詢問30元可否買入？想知道點揀中銀香港定中國銀行？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為大家拆解。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
**重溫今早《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？**
https://inews.hket.com/article/3166052
中銀香港（02388）跟中國銀行（03988）近月股價均穩守10天線持續上揚，不少投資者不知如何抉擇？有鍾情中銀香港的觀眾詢問30元可否買入？想知道點揀中銀香港定中國銀行？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為大家拆解。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
**重溫今早《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？**
https://inews.hket.com/article/3166052