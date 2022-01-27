港股會否受美國加息影響？ 反彈浪完未？

美國即將進入加息週期，對恒指的反彈浪有何負面影響？美股收水，港股及中國股市則放水，A 股跌又是甚麼原因？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）用數據分析，認為港股去向於農曆新年後才有明確方向。立即點擊收看／收聽詳情：【按此速睇策略分析】
**重溫今早《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？**
https://inews.hket.com/article/3166052
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