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【潛力股精選】（新春版）虎年利是股 - 中國平安（02318）

內地債市回穩，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）認為現時可留意在債務上炒作味濃的股份，中國平安（02318）有望翻身可留意，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽。

 

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**重溫《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？

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https://inews.hket.com/article/3166052

 

潛力股精選
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