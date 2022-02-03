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本地甜品店只賣可麗露，半個月售200盒成功突圍，有甚麼秘訣？今晚8點準時收睇！

法式甜品可麗露（Canelé）近年在香港愈來愈受歡迎，有本地甜品店亦只賣可麗露，成功突圍而出，有甚麼秘訣？

今日 07:00
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法式甜品可麗露（Canelé）近年在香港愈來愈受歡迎，有本地甜品店亦只賣可麗露，成功突圍而出，有甚麼秘訣？