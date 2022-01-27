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留意歷史數據 美股弱不一定港股升

美國股市回調，三大指數跌夠未？睇好港股的投資者，美股下跌有何啟示？美股收水，港股及中國股市則放水，A 股跌又是甚麼原因？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）用1993年開始的數據分析美股對港股的影響。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫今早《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？**

https://inews.hket.com/article/3166052

 

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