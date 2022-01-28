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港股短綫關鍵位話你知 農曆新年前宜食糊？

港股今年開局表現不錯，曾經挑戰25000大關。但其後受到外圍股市表現影響。未來港股是否重回弱勢？新年前是否應該先離場？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家分析！立即點擊收看／收聽：

 

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**重溫【ET開市直擊】睇實聯儲局隻鷹 出入股市要夠定**

https://inews.hket.com/article/3167257/

 

今日 11:30
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