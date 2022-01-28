阿里巴巴9988逆市升逾1%仍未重回110元鐵底 想做淡怎部署？

阿里巴巴 （09988） 上日試穿110元「鐵底」，今早逆市回升1%，但仍未重回110元水平，現價是否值得做淡？做淡如何部署？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。
**重溫今早《ET開市直擊》睇實聯儲局隻鷹 出入股市要夠定**
https：//inews.hket.com/article/3167257
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