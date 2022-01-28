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港交所388跌逾4%短綫不值搏？兩大原因話你知

港交所（00388）股價受港股表現拖累，跌逾4%。恒拍今早跌勢未改，半日跌200點，半日收報23606點，港交所（00388）短綫不值搏？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）話你知兩大原因，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫今早《ET開市直擊》睇實聯儲局隻鷹 出入股市要夠定**

https://inews.hket.com/article/3167257

 

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港交所388跌逾4%短綫不值搏？兩大原因話你知

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