港交所388跌逾4%短綫不值搏？兩大原因話你知

港交所（00388）股價受港股表現拖累，跌逾4%。恒拍今早跌勢未改，半日跌200點，半日收報23606點，港交所（00388）短綫不值搏？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）話你知兩大原因，立即點擊收看/收聽。
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https://inews.hket.com/article/3167257
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