友邦1299跌逾3% 短期可否重返90元水平？

受大市拖累，友邦（01299）今早股價跌逾3%，美國聯儲局放鷹後加息憂慮再升溫，友邦股價可憧憬受惠加息？短期有望重返90元水平嗎？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）話你知兩大原因，立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《ET開市直擊》睇實聯儲局隻鷹 出入股市要夠定**

https://inews.hket.com/article/3167257