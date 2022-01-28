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友邦1299跌逾3% 短期可否重返90元水平？

受大市拖累，友邦（01299）今早股價跌逾3%，美國聯儲局放鷹後加息憂慮再升溫，友邦股價可憧憬受惠加息？短期有望重返90元水平嗎？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）話你知兩大原因，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫今早《ET開市直擊》睇實聯儲局隻鷹 出入股市要夠定**

https://inews.hket.com/article/3167257

 

今日 13:15
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友邦1299跌逾3% 短期可否重返90元水平？

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