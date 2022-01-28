汽車股風光不再 GX中國汽車2845怎部署？

車股ETF受不少股友歡迎，GX中國汽車（02845）已跟隨整體汽車股板塊回調了不少，一年14天相對強弱指數已跌近30的超賣區，現價入手中長綫前景如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指需留意行業供應鏈問題。想知詳情立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

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