聯儲局暗示3月加息 黃偉豪：美股調整至第一季完結

聯儲局隔晚議息放鷹，不排除3月份開始每次議息皆加息，或加息數次後縮減資產負債表，縮表規模料較大，下個月起買債規模亦減半至300億美元，直至3月暫停買債。美股繼續調整，是否要跌完第一季才可展開反彈？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家拆解美股走勢。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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https://inews.hket.com/article/3167257/
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