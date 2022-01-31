【地產站Weekly Talk】2022買邊區物業最好？ 商舖投資者仲「有排守」？ 資深投資者林一鳴教路

地產站Weekly Talk

踏入虎年，2022年的樓價走勢如何？在5波疫情下，樓市「小陽春」會否如期出現？今年哪區樓價可以跑贏大市？投資者入市哪區較精明？沉寂2年的舖市今年有望復甦？投資者應否趁低位入市？本集請到擁逾30年投資經驗的資深投資者林一鳴教路，給各位觀眾精準貼士！

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