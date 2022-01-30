「大馬女神」林明禎參與香港的電影作品越來越多，預計於今個農曆新年檔上映的賀歲片《飯戲攻心》內，6位主要演員之中，林明禎就佔了其一，還跟主角「子華神」黃子華有不少對手戲，對於在電影界貨在累積經驗的她來說，是非常好的機會。
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「大馬女神」林明禎參與香港的電影作品越來越多，預計於今個農曆新年檔上映的賀歲片《飯戲攻心》內，6位主要演員之中，林明禎就佔了其一，還跟主角「子華神」黃子華有不少對手戲，對於在電影界貨在累積經驗的她來說，是非常好的機會。
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【TOPick柴犬追星】女神林明禎慨嘆無追求者 大馬女神遇上子華神： 很緊張
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