【TOPick柴犬追星】女神林明禎慨嘆無追求者　大馬女神遇上子華神： 很緊張

TOPick柴犬追星

「大馬女神」林明禎參與香港的電影作品越來越多，預計於今個農曆新年檔上映的賀歲片《飯戲攻心》內，6位主要演員之中，林明禎就佔了其一，還跟主角「子華神」黃子華有不少對手戲，對於在電影界貨在累積經驗的她來說，是非常好的機會。



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