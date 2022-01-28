【ET講股通】潛力股推介：綠城管理（09979）

潛力股精選

綠城管理（09979）今天靠穩升約1%收市，股價短期內升幅顯著，現可高位獲利離場？還是待回調至上升軌底部才入市？市場憧憬今年整體內房市道或見改善，獨立股評人梁耀康（Dave）教路，其輕資產營運模式更具優勢，詳細買入策略為何？立即點擊收看／收聽。【按此速睇買賣策略】

**重溫【ET講股通】梁耀康：新能源車股要跌？**

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