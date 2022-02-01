寒底人士不宜喝太多白蘿蔔，熱底人士宜吃白菜？是否經常搞不清自己是甚麼體質，也不清楚適合吃甚麼？今集《活得健康啲》由註冊中醫師梁尹倩（Cinci）講解3種港人常見的體質，並教大家按各自己體質配搭食物，揀選合適的蔬果、湯水，強身健體。
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寒底人士不宜喝太多白蘿蔔，熱底人士宜吃白菜？是否經常搞不清自己是甚麼體質，也不清楚適合吃甚麼？今集《活得健康啲》由註冊中醫師梁尹倩（Cinci）講解3種港人常見的體質，並教大家按各自己體質配搭食物，揀選合適的蔬果、湯水，強身健體。
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【活得健康啲】常吃魚生飲珍奶易濕重傷脾胃 中醫教按寒熱濕體質飲食強身
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