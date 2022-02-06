【TOPick柴犬追星】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友

TOPick柴犬追星

由黃子華、張繼聰（阿聰）、陳湛文（Peter）、鄧麗欣、王菀之及林明禎主演的賀歲片《飯戲攻心》上映在即，此戲有別於一貫充滿歡樂喜氛的賀歲片，片中反而有濃厚的本土情懷，叉燒、保育、舊式招牌等。TOPick是次訪問了片中三位男主角子華神、阿聰和Peter，大談合作趣事。

全文：https://topick.hket.com/article/3164283