郭氏一家三口關係因「硬地滾球」變得更緊密！各司其職，女兒郭海瑩是運動員，爸爸郭克榮是教練，媽媽Pauline則是國際裁判，一家三口曾登上多個國際體壇賽事。爸媽回想女兒小時因大腦麻痺而飽受歧視，如今能登上殘奧，更是金牌得主，為傷健女兒感驕傲，有種吐氣揚眉的感覺！
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郭氏一家三口關係因「硬地滾球」變得更緊密！各司其職，女兒郭海瑩是運動員，爸爸郭克榮是教練，媽媽Pauline則是國際裁判，一家三口曾登上多個國際體壇賽事。爸媽回想女兒小時因大腦麻痺而飽受歧視，如今能登上殘奧，更是金牌得主，為傷健女兒感驕傲，有種吐氣揚眉的感覺！
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【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌 爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角
郭氏一家三口關係因「硬地滾球」變得更緊密！各司其職，女兒郭海瑩是運動員，爸爸郭克榮是教練，媽媽Pauline則是國際裁判，一家三口曾登上多個國際體壇賽事。爸媽回想女兒小時因大腦麻痺而飽受歧視，如今能登上殘奧，更是金牌得主，為傷健女兒感驕傲，有種吐氣揚眉的感覺！
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