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美股波動持續多久？炒法有變要留意

美國聯儲局暗示有機會每次議息會議都加息，即有機會加6至7次息，華爾街已未能騎劫聯儲局，美股大上大落住過山車，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析指，疫情下聯儲局樂見資產價格下調，短期不能再憧憬聯儲局救市，美股炒法有變，今年可考慮做淡？想聽完整策略分析，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫今早《開市追揸沽》牛年最後半日市點收？年廿九派你虎年利是股！

https://inews.hket.com/article/3168193

今日 12:00
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