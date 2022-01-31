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小米（01810）上周五跌穿招股價 部署做淡睇咩價位？

小米（01810）上週五再創一年新低，曾經低見15.88元，再度失守招股價17元。更有內地網民湧到雷軍微博留言希望他救救小米吧。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）上星期曾經只小米是他的「做淡五寶之一」。如果投資者想跟隨做淡，應否現水平買入，抑或等股份稍為回升呢？想聽完整策略分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《開市追揸沽》牛年最後半日市點收？年廿九派你虎年利是股！

https://inews.hket.com/article/3168193

今日 12:17
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