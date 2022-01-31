比亞迪1211下一個反彈支持位在哪？ 未有貨可買入？

比亞迪（01211）自去年11月底開始，股價跟隨汽車股板塊弱勢下調，單是上周五已大跌9%，今午收市喘穩微升1%，現價是博反彈的支持位嗎？未有貨者幾錢買入才較安全？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）教路指短綫可博，買入位請立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

**重溫今早《開市追揸沽》牛年最後半日市點收？年廿九派你虎年利是股！

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