【潛力股精選】（新春版）中國銀行（03988）

四大內銀股今日表現普遍向好，過年可否部署買入？獨立股評人梁耀康（Dave）認為中國銀行 （03988） 長期表現穩定，股價下跌風險低，亦可穩定收息，建議投資者可考慮買入，想聽詳細策略分析，立即點擊收看/收聽。
**重溫今早《ET講股通》梁耀康：虎年假後佈局（歡迎觀眾問股）
https：//inews.hket.com/article/3169350
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