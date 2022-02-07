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【童學園】直資一條龍學校免呈分試壓力　王錦輝校長：要讓學生愛上上學

子女由幼稚園升讀小學，不少家長都會為選校感到煩惱。直資「一條龍」浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝中小學）推行十二年一貫的教育模式，除了免除呈分試壓力，學校亦強調愉快學習。學校每年小一學額競爭激烈，校長就此分享面試內容和插班生的收生準則。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3093761/

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今日 10:00
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【童學園】直資一條龍學校免呈分試壓力　王錦輝校長：要讓學生愛上上學

子女由幼稚園升讀小學，不少家長都會為選校感到煩惱。直資「一條龍」浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝中小學）推行十二年一貫的教育模式，除了免除呈分試壓力，學校亦強調愉快學習。學校每年小一學額競爭激烈，校長就此分享面試內容和插班生的收生準則。
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【童學園】直資一條龍學校免呈分試壓力　王錦輝校長：要讓學生愛上上學
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