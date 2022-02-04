滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？

滙豐 （00005） 今早股價升逾4%，再度破頂高見57.65元，受惠英倫銀行公布加息0.25厘，加上高盛看好，上調滙豐目標價至68元，看好滙豐股息率升至7厘。滙豐短綫可否追入？有機會搏上60元嗎？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《ET開市直擊》港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？

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