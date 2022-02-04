港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預料恒指第二季中後段才開始好轉

港股虎年開局，今早恒指未隨美股跌勢，紅盤高開590點，開報24392點，早段走勢靠穩，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）預計料恒指第二季中後段才開始好轉，外圍美國聯儲局加息、內房危機、監管風險於虎年怎預示？想聽詳盡形勢分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《ET開市直擊》港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？

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