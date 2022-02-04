美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？

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美國加息基本上已是必然之事，各行都不斷預測今年加息次數。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為美股首兩季的加息力度會較大。加息消息下睇好邊個板塊？未來恒指走勢又係點？立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

重溫【ET開市直擊】港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？

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