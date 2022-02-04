九龍倉1997未有貨前景點睇？ 值得留意？

虎年伊始，九龍倉（01997）今早股價升逾3% 造好，重回保力加中軸位置。惟面對政府收緊防疫措施，九龍倉旗下商場的零售業及食肆亦受影響，未有貨前景點睇？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家剖析其股價走勢。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

**重溫今早《ET開市直擊》港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？

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